Eine grundlegende Änderung beim Alkoholausschank auf Wochenmärkten hält die Landesregierung für nicht umsetzbar. Manches soll aber vereinfacht werden.
09.08.2025 - 14:36 Uhr
Die Landesregierung hat dem Begehren der FDP, die ausloten wollte, ob Marktbeschickern auf Wochenmärkten Alkoholausschank auch grundsätzlich ermöglicht werden kann, eine Absage erteilt. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium teilte dazu mit: „Aufgrund der wöchentlichen und damit häufigen Terminierung des Marktes ist der regelmäßige Alkoholausschank bei einem Wochenmarkt grundsätzlich nicht gestattungsfähig.“