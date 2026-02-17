Bundesfamilienministerin Karin Prien plant ein Gesetz zur Stärkung der Freiwilligendienste. Damit sollen Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden.
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Freiwilligendienste noch für dieses Jahr angekündigt. "Wir müssen uns Gedanken machen über die Resilienz unserer Gesellschaft. Die Frage, was kann ich für mein Land tun, ist dabei zentral", sagte sie der "Rheinischen Post" vom Dienstag. "Deshalb wollen wir neben der Bundeswehr auch den Bundesfreiwilligendienst, die Jugendfreiwilligendienste und den Zivil- und Katastrophenschutz stärken."