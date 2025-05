Mit so einem Ansturm auf die Altkanzlerin hat Rainer Bartle, der Chef von Thalia/Wittwer, nicht gerechnet. Die Schlange zu Angela Merkel führt quer über den Kleinen Schlossplatz.

Uwe Bogen 20.05.2025 - 17:08 Uhr

„Freiheit“, so heißt das Buch, in dem Angela Merkel zurück auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten blickt. Dass die CDU-Politikerin, die bis Dezember 2021 Bundeskanzlerin war, noch immer sehr beliebt ist, zeigt sich am Dienstagnachmittag in Stuttgart. Rainer Bartle, der Geschäftsführer von Thalia/Wittwer, hat den hohen Besuch „mit Bedacht“, wie er sagt, im vierten Stock zum Signieren platziert – direkt in der Fachbuchabteilung bei den Werken zur Physik.