Die Einigung auf Koalitionsverhandlungen hat auch im Verhältnis zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir etwas bewegt. Ganz so leicht geht das „Du“ aber noch nicht von den Lippen.

Dem aufmerksamen Zuhörer entging das kleine Pflänzchen des Vertrauens nicht. Der künftige Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und sein Vize Manuel Hagel (CDU) sind inzwischen beim Du angelangt. Offenbar so frisch, dass Cem Özdemir das gleich wieder vergaß: Auf die Frage eines Journalisten, ob damit auch Vertrauen gewachsen sei, verrutschte das gleich wieder. „Wollen Sie anfangen“?, fragte Özdemir am Dienstag und Hagel antwortete grinsend: „Ja Cem.“

Unsere Empfehlung für Sie Grüne und CDU kommen sich näher Manuel Hagel ist sich sicher: „Özdemir wird ein guter Ministerpräsident“ Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich auf die Bildung einer Koalition verständigt. Cem Özdemir und Manuel Hagel streben eine „Reformkoalition“ an. Später verriet Özdemir, die beiden seien nach der Einigung in der Nacht zum Dienstag zu der vertraulichen Anrede übergegangen. Und hätten das „Du“ gleich mit einem Württemberger Wein besiegelt. Özdemir ist zuversichtlich, dass man auch einmal bei einem badischen Wein zusammensitze.

Bei Spaziergängen im Wald ist Vertrauen gewachsen

Zuvor hatte Özdemir gesagt, die beiden seien sich bei gemeinsamen Spaziergängen näher gekommen. Sie verbinde die gemeinsame Liebe zum Wald und zur Natur. „Da lernt man die Perspektive des anders kennen und lernt auch, wo er herkommt.“ Hagel habe gesagt, der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel habe ihm mitgegeben: Wen rufst Du an, wenn es eng wird? „Da habe ich den Eindruck, da ist wirklich etwas gewachsen, und das ist die Grundlage“, so Özdemir. Hagel bestätigte: „Die Spaziergänge waren Gold wert.“ So entstehe Vertrauen und Verlässlichkeit.

Grüne und CDU haben sich am Dienstag geeinigt, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die Verhandlungen sollen schon am Mittwoch starten. Am 13. Mai, könnte Cem Özdemir dann zum Ministerpräsidenten gewählt werden.