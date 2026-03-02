Am 3. März jährt sich die Amokfahrt von Mannheim mit zwei Toten und 14 Verletzten. Der Taxifahrer Muhammad A. stoppte damals mit seinem Auto den Täter.
02.03.2026 - 08:56 Uhr
Kurz vor dem Jahrestag der Amokfahrt von Mannheim hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Taxifahrer Muhammad A. für sein beherztes Eingreifen damals gelobt. A. stoppte den Täter am 3. März 2025, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte. „Es ist dem Mut eines Einzelnen zu verdanken, dass nicht weitere Menschen verletzt oder getötet wurden“, sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur.