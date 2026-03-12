Der frühere baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger lehnt die Vorschläge aus seiner eigenen Partei, die Amtszeit des neuen Ministerpräsidenten aufzuteilen, ab.
Baden-Württembergs ehemaliger Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) hält nichts von den Vorschlägen aus seiner eigenen Partei nach einer Aufteilung der Amtszeit zwischen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) im Falle einer grün-schwarzen Landesregierung. „Ein Ämtertausch zweieinhalb Jahre ist nicht sinnvoll“, sagte Oettinger am Donnerstagabend in der SWR-Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“: „Wir brauchen einen MP für fünf Jahre.“