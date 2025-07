Wein, Vesper und Cider in Fellbach „Schwäbische Version von After Work“ - Topwinzer Heid eröffnet urige Guts.Bar

In Fellbach gibt’s jetzt schwäbisches Vesper und Wein – in der Guts.Bar des Weinguts Heid. Ein Themenabend stellt die Tomate in den Fokus, andere locken mit veganen Menüs.