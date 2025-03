Die AfD-Fraktion im Ludwigsburger Gemeinderat fiel bislang kaum auf – mal emotional, teils kooperativ, insgesamt unauffällig seit ihrer Wahl im Sommer. Das hat sich nun schlagartig geändert.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte die Fraktionsvorsitzende Carina Kuhnke öffentliche Behauptungen über angebliche Verbindungen des Jugendgemeinderats Abdi Ahmed zur Antifa Vernetzung Ludwigsburg auf. Das Problem: Die Vorwürfe sind unbelegt – und der 18-Jährige fühlt sich diffamiert.

1. Was ist in der Gemeinderatssitzung passiert?

Ende Februar, letzter Tagesordnungspunkt des öffentlichen Sitzungsteils: Der Gemeinderat beschließt, dass Mitglieder des Jugendgemeinderats künftig nicht gleichzeitig dem Gemeinderat angehören dürfen – eigentlich ein unspektakulärer Punkt.

Doch dann ergreift die AfD-Fraktionsvorsitzende Carina Kuhnke das Wort und erhebt unvermittelt Vorwürfe gegen Abdi Ahmed. Der sei als Jugendgemeinderat nicht nur SPD-Parteimitglied und damit nicht neutral – er würde auch noch an Kundgebungen der Antifa teilnehmen. Stadträte berichten im Nachgang, die Vorwürfe seien aus dem Nichts gekommen und hätten für erhebliche Irritation gesorgt. Besonders empört zeigte man sich darüber, dass ein Jugendgemeinderat so öffentlich an den Pranger gestellt wurde – ohne Möglichkeit zur direkten Reaktion.

2. Wie reagiert Abdi Ahmed auf die Vorwürfe?

Wir erreichen Abdi Ahmed am Dienstagnachmittag telefonisch, es ist sein 18. Geburtstag. Die vergangenen Tage sei ziemlich viel los gewesen, sagt er. Er habe viele Gespräche geführt, unter anderem eines mit Oberbürgermeister Matthias Knecht.

Anfangs sei ihm gar nicht klar gewesen, worauf Kuhnke überhaupt anspielt, sagt Ahmed. Erst allmählich sei ihm klar geworden, dass die Vorwürfe sich wohl auf eine Situation im Juni 2024 beziehen – mitten im Kommunalwahlkampf. Am 8. Juni versuchen die Parteien der Stadt an Ständen auf dem Marktplatz die Passanten zu überzeugen. Die AfD hatte ihren Wahlkampfstand am Marstallcenter aufgebaut, was laut Ahmed einig junge SPD-Mitglieder dazu veranlasste, als eine Art Gegengewicht ebenfalls vor dem Marstallcenter Flyer zu verteilen.

Erst später sei ein Demonstrationszug, unter anderem mit der Antifa Vernetzung Ludwigsburg, hinzugekommen und hätte den AfD-Wahlstand gestört. Die SPD-Gruppe sei etwas weiter hinten gestanden und hätte mit der aufgeheizten Stimmung nichts zu tun gehabt, sagt Ahmed: „Aus dieser Sache spinnt die AfD im Gemeinderat jetzt den Vorwurf, dass ich die ganze Zeit bei Antifa-Demos bin.“

Ahmed kritisiert aber auch die Art und Weise der Unterstellung. „Mich namentlich zu nennen und zu denunzieren – das finde ich total unprofessionell.“ Nur einige Wochen vor den Vorwürfen im Gemeinderat sei Kuhnke mit anderen Gemeinderäten beim Jugendgemeinderat zu Gast gewesen. „Da hätte es ausreichend Möglichkeiten gegeben, diese Kritik anzusprechen.“ Stattdessen habe Kuhnke den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung für diesen Angriff genutzt, sagt Ahmed: „Welche Intention da dahinter steckt, würde ich auch gerne wissen.“

3. Matthias Knecht schaltet sich ein

Oberbürgermeister Matthias Knecht zeigte sich in der Sitzung zunächst zurückhaltend – er verwies lediglich darauf, dass Kuhnkes Wortmeldung nicht zum Tagesordnungspunkt passe. Inzwischen hat er sich jedoch positioniert.

Er habe Fotos und Videos von dem besagten Wahlkampftag Anfang Juni gesichtet, auf denen Ahmed angeblich mit der Antifa in Verbindung steht, schreibt Knecht in einer Stellungnahme an die Stadträte. „Für mich ist dabei kein zurechenbares, aktives Tätigwerden des benannten Jugendgemeinderates in den Reihen der Antifa sichtbar geworden.“ Abdi Ahmed habe sich in einem gemeinsamen Gespräch zudem ausdrücklich von der Antifa distanziert.

In der Stellungnahme an den Gemeinderat schreibt Knecht, dass er Ahmed dennoch deutlich gemacht habe, „dass ich die Handlungen der Antifa, so wie sie unter anderem auch in Ludwigsburg agiert, für inakzeptabel und keinesfalls hinnehmbar halte“. Warum er das ausgerechnet Abdi Ahmed klar macht, der ungerechtfertigt in die Nähe der Antifa gerückt wurde, lässt Knecht in der Stellungnahme offen.

Knecht verweist auch auf die Aktion „Pizza & Politik“ vor einigen Wochen, bei der sich bereits gezeigt habe, dass Ahmed nichts mit der Antifa Vernetzung Ludwigsburg zu tun hat. Der Jugendgemeinderat veranstaltete Mitte Februar eine Diskussionsrunde mit allen Bundestagskandidaten, auch mit Martin Hess von der AfD.

Die Antifa demonstrierte gegen den Auftritt von Hess und warf dem Jugendgemeinderat vor, Rechtsextremen eine Bühne zu bieten. „Ich bin enttäuscht von der Antifa-Aktion“, sagte Abdi Ahmed damals als Sprecher des Jugendgemeinderats. Aus seiner Sicht hätte die Antifa ihre Kritik konstruktiv vortragen können, man hätte ins Gespräch kommen können.

Unsere Empfehlung für Sie Demo in Ludwigsburg Antifa protestiert gegen Event des Jugendgemeinderats Der Jugendgemeinderat Ludwigsburg hat am Mittwochabend eine Diskussion mit Bundestagskandidaten veranstaltet – und erntet Kritik von der radikalen Linken. Die jungen Räte fühlen sich ins falsche Licht gerückt.

Knecht rügt in der Stellungnahme das Vorgehen der AfD: „Namen, von sogar damals noch minderjährigen Personen, in öffentlicher Sitzung anzusprechen, insbesondere wenn der Vorwurf nicht ausreichend geklärt ist, ist zu unterlassen.“ Ein solches Vorgehen in öffentlicher Sitzung sei inakzeptabel. „Frau Kuhnke hat mir im persönlichen Gespräch zugesichert, sich daran in der Zukunft strikt zu halten.“ Kuhnke äußert sich offenbar nicht zur Sache. Eine Presseanfrage dieser Zeitung blieb am Dienstag jedenfalls unbeantwortet.

4. Wie reagieren andere Stadträte?

Auch andere Fraktionen reagierten mit Unverständnis. Laura Wiedmann (Grüne), Uschi Traub (CDU), Selin Akin (FW), Nathanael Maier (SPD), Jochen Eisele (FDP) und Meike Allerborn (Die Linke) haben in ihrer Funktion als „Paten des Jugendgemeinderats“ am Dienstag einen Brief veröffentlicht.

Sie seien entsetzt über das Verhalten der AfD, der Angriff sei völlig zusammenhangslos gewesen. „Hinzu kam, dass der Betroffene gar nicht anwesend war und somit in Abwesenheit diffamiert wurde.“

Die Patinnen und Paten würden nicht jede Haltung oder politische Richtung im Jugendgemeinderat teilen, aber das sei völlig in Ordnung – das gehöre zur demokratischen Meinungsvielfalt. „Unser Anspruch ist es, den Jugendgemeinderat konstruktiv, fair und unterstützend zu begleiten. Dazu gehört ein respektvoller Umgang, anstatt sie persönlich anzugreifen.“