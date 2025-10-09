Anwohnerparken in Stuttgart OB Nopper offen für neue Park-Regelungen
Bei einem Termin in Dürrlewang spricht sich Stadtoberhaupt Frank Nopper für eine Abkehr vom starren Parkraummanagement aus. Er weckt Hoffnung, verweist aber auf den Gemeinderat.
Dürrlewang, am Rande von Stuttgart-Vaihingen, erinnert ein Stück weit an das gallische Dorf von Asterix und Obelix. Anfang Mai wurde dort das Anwohnerparken eingeführt. Seitdem regt sich Widerstand. Gut, seit der Einführung des Parkraummanagements – so der sperrige Begriff für die strenge Regelung der Stadt – im Jahr 2011 gab es schon viele Beschwerden. Größere Änderungswünsche wurden bislang jedoch kategorisch abgelehnt, auch im Bewusstsein der Signalwirkung auf andere Stadtteile. Die tapferen Dürrlewanger könnten aber erstmals Erfolg haben.