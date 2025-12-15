Die Minihäuser des niederländischen Stararchitekten J.J. Pieter Oud in der Weissenhofsiedlung in Stuttgart werden saniert. Warum die Mieter einige Geduld aufbringen müssen.
15.12.2025 - 17:00 Uhr
Gutes Schuhwerk braucht, wer dieser Tage in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung unterwegs ist. Heftig gearbeitet wird auf der Baustelle zum Weissenhof.Forum, das innovative Info- und Empfangsgebäude soll 2027 spätestens fertig sein, wenn die IBA 27 beginnt. In dem Jahr feiert dann bekanntlich auch die Weissenhofsiedlung ihren 100. Geburtstag und auch dort sind jede Menge Bauzäune errichtet.