Wie baut man Wohnhäuser, die extremem Wetter standhalten und sich harmonisch in die Natur einfügen? Architekten zeigen, wie innovatives und zukunftsfähiges Bauen gelingt.

Manchmal ist die Natur so überwältigend, dass sich das Haus, das in ihrer Umgebung entsteht, ziemlich anstrengen muss, um mit Form, Farbwelt und Struktur mithalten zu können. Karger Stein, grüngraue Wiesen, bleigraues Wasser, ein endloser Horizont. Das sieht man, wenn man aus dem vom Architektur- und Designstudio Koto entworfenen Haus auf die Gezeitenlagune in Claddach Valley im Nordwesten der Insel North Uist vor der Küste Schottlands schaut.

Das Haus mit anthrazitfarbener Holzfassade duckt sich in die Landschaft. Erdige Töne, natürliche Stoffe, zurückhaltende Möblierung reagieren auf die Natur. Vorgefertigte Module wurden so konzipiert, das sie den außergewöhnlich widrigen Wetterbedingungen, den extremen Windlasten standhalten.

Häuser, die sich wieder zum Verschwinden bringen

Das sind die Herausforderungen für Architekten heute: Auf die Umgebung, auf veränderte, extremer werdende klimatische Bedingungen reagieren, zugleich gestalterisch überzeugend entwerfen, damit das Haus möglichst lange die ersten und womöglich später folgenden Besitzer so überzeugt, dass sie es höchstens um- und weiterbauen und nicht nach zwanzig Jahren gleich wieder abreißen wollen.

Wenn man freilich mitdenkt, dass ein Haus doch irgendwann nicht mehr benötigt wird, sollte es möglichst weiterverwendbar sein. „Eine mögliche Strategie für die Zukunft könnte darin liegen“ schreibt Philip Jodidio in seinem Essay in dem Buch „Homes for Our Time. Sustainable Living“ des Taschen Verlages, „Häuser zunehmend ,biologisch abbaubar’ zu gestalten.“ So wie ein Beispiel von Stararchitekt Norman Foster, das er 2023 in Venedig vorgestellt hat und das als Notunterkunft konzipiert war: ein bunkerartig cooles Haus wird aus recyceltem Schutt „ausgerollt“ und mit Wasser benetzt. So entsteht innerhalb von 24 Stunden eine stabile wasserdichte Hülle, nach Gebrauch kann es vollständig recycelt werden.

Norman Fosters Haus „Essential Homes Research Projekt, Giardini della Marinaressa, Venedig“. Es ist vollständig recycelbar. Foto: Taschen Verlag /Chiara Becattini/Norman Foster Foundation

Das Haus in Claddach Valley hingegen soll möglichst lange stehen bleiben. Es ist eines von vielen, die diese ökologischen Kriterien erfüllen und die in dem Buch versammelt sind. Der kluge Essay von Philip Jodidio beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Titels: nachhaltige Häuser.

Häuser, die auf Natur und Wetter reagieren

Gebaute Beispiele aus Deutschland sind nicht darunter, aber aus Nachbarländern. Eine behutsame Sanierung durch das Büro Klainguti + Rainalter eines ehemaligen Bauernhauses samt Scheune im Engadin nahe St. Moritz in der Schweiz etwa zeigt, wie man mit wenigen Eingriffen den ursprünglichen Charakter eines Hauses bewahren und zugleich für heutige Bedürfnisse umbauen kann.

Nicht immer ist die See still, der Wald lauschig, der Berg einfach nur erhaben und eine schöne Fenster-Kulisse. Natur wirkt mitunter zerstörerisch, durch Hitze, durch Überschwemmungen, durch Beben. In Equador haben Rama Estudio Architekten nach einem Erdbeben sieben neue Häuser so gestaltet, dass sie thermisch effizient sind und keine Klimaanlage benötigen, Trennwände sind aus feuchtigkeitsresistentem Palmholz.

Es gibt eigene Abwassersysteme, samt biologischen Filtern. Dächer sind aus Stroh und Bambus, die Fassaden aus Lorbeerholz und Pambil, Böden und Möbel sind ebenfalls aus Holz. Sie schauen aus wie streng geometrische Eindachhäuser, aufgelockert durch die leicht fransige, lässigen Strohüberstände auf dem Dach.

Weissenhof

Tradition und Hightech treffen in China aufeinander. Die Bausubstanz verfallender Holzhäuser in Nanlong, Guizhou wurden gescannt, danach haben die Architekten Lidia Ratoi und Lohn Lin von der Universität Honkong roboterunterstützte, 3D-gedruckte neue Wände hinzugefügt. So konnten die Gebäude aufgestockt werden – mit tatkräftiger Unterstützung der Dorfbewohnerschaft. Die zwei Materialwelten Beton und Holz treffen brutal apart aufeinander.

Die Natur arbeiten lassen für die Bewohner des Hauses

Natur für sich arbeiten lassen beim Hausbau und später auch, das war die Idee des bekannten Büros Snohetta, in die Praxis umgesetzt wurde sie gemeinsam mit Skandinaviens größter unabhängiger Forschungseinrichtung Sintef und den Zero Emission Building-Partnern Brodrene Dahl und Optimera. Das Prototyphaus im norwegischen Larvik deckt den Wohn- und Energiebedarf der Familie und erzeugt so viel Überschuss, dass ein Elektroauto das ganze Jahr über versorgt ist.

Minimale Emission, maximaler gestalterischer Anspruch, optimales Raumklima bei den ausgewählten Materialien machen Häuser wie dieses zum Vorbild für zukunftsgerichtetes Bauen. Wohnen, ob am Fjord, auf dem Berg, im Wald, an der See, im Dorf oder in der Stadt muss der Mensch, am besten mit Hilfe der Natur.

Info

Buch

Philip Jodidio: Homes for Our Time. Sustainable Living. Texte in deutscher und englischer Sprache. Taschen Verlag, Köln. 496 Seiten, 75 Euro. www.taschen.com