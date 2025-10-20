Nach dem teilweisen Erfolg im Gaza fragt Moderatorin Caren Miosga, wie wirksam „die Methode Trump“ sei. Bringt sie Frieden auch für die Ukraine? Ihre Gäste zweifeln daran.
Viel umjubelt und schon wieder vorbei: Die Waffenruhe für den Gaza hat nur eine Woche gehalten. Und die von US-Präsident Donald Trump eingefädelte Befreiung von israelischen Geiseln hat zwar ein Trauma beendet, aber wie es mit der Phase zwei im Gaza – der Entwaffnung der Hamas – weiter geht, das steht in den Sternen. „Die Hamas hat die Waffenruhe gebrochen, da sie die Leichname von 16 getöteten Geiseln nicht zurück gegeben hat“, das ist die feste Überzeugung der in Israel lebenden Autorin Jenny Havemann, die sie im ARD-Talk am Sonntag äußerte. Aber rechtfertigt das einen Luftangriff der Israelis mit 29 Toten im Gaza? Nein, das habe mit Verhältnismäßigkeit „nichts zu tun“, meinte der grüne Außenpolitiker Omid Nouripour. Einhellig in der Studiorunde war die Erkenntnis, dass es einen Webfehler in der von Trump herbeigeführten Vereinbarung gegeben hat: „Von Anfang an war klar, dass es nach der Freilassung der Geiseln ein Machtvakuum im Gaza gegeben wird – das füllt die Hamas jetzt aus“, sagte der Politikwissenschaftler Peter R. Neumann: Trumps Deal sei ein „schneller“ aber kein nachhaltiger Deal gewesen. Die Rolle der Hamas sei immer der „Knackpunkt“ in der Vereinbarung gewesen, denn sie soll entweder entwaffnet im Gaza bleiben oder die Region verlassen – also eine Selbstaufgabe für eine militärische Terrororganisation. „Das birgt unheimlich Sprengkraft“, meinte Neumann. Die USA und die arabischen Staaten müssten jetzt „dran bleiben“ am Deal. Er erinnerte an die Geschichte der Befriedung des Nordirland-Konfliktes: Da habe es 1994 eine Waffenruhe gegeben, 1998 ein Friedensabkommen, 2001 habe die IRA begonnen ihre Waffen abzugeben und 2005 sei das abgeschlossen gewesen. „Das hat elf Jahre gedauert, ich bin mir nicht sicher, ob Trump die Geduld dazu hat.“