Am Freitag und Samstag ruft Verdi bundesweit zu Warnstreiks im ÖPNV auf. Was das für Bus- und Bahnfahrende sowie den Berufsverkehr bedeutet.
24.02.2026 - 10:36 Uhr
Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag und in manchen Regionen auch für Samstag zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Ob auch in Baden-Württemberg gestreikt wird, ist allerdings noch unklar, eine Entscheidung soll im weiteren Verlauf der Woche fallen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen die Beschäftigten in fast allen Bundesländern die Arbeit niederlegen.