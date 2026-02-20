Stuttgarts OB Frank Nopper nutzt den CDU-Parteitag für eine Aufzählung der Vorzüge der Stadt. Dafür erntet er in den sozialen Medien Spott.
20.02.2026 - 16:47 Uhr
Wird Stuttgart das neue Detroit? Wegen der aktuellen Krise in der Automobilindustrie wird immer wieder der Vergleich mit der einst stolzen amerikanischen Autostadt und deren Niedergang ins Spiel gebracht. Klar, dass dies Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gar nicht schmeckt. Am Freitag dann nutzt der 64-Jährige den CDU-Parteitag in Stuttgart für eine lokalpatriotische Rede über die Vorzüge der Landeshauptstadt – und bringt einen neuen Vergleich mit einer anderen US-Stadt ins Spiel.