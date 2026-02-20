Die Oldtimer-Auktion ist ein Höhepunkt der Retro Classics. 66 Autos werden versteigert. Einige sollen sechsstellige Preise erzielen. Die interessantesten Modelle im Überblick.
20.02.2026 - 11:05 Uhr
Die Oldtimer-Auktion lockt seit Jahren zahlreiche Besucher und Kaufinteressenten auf die Retro Classics. Die Versteigerung beginnt am Samstagnachmittag um 15 Uhr in der Halle 1 der Stuttgarter Messe auf den Fildern. In diesem Jahr kommen nach Angaben des Veranstalters Classicbid 66 Autos unter den Hammer – und ein Wohnwagen der Marke Hymer von 1959. Die Fahrzeuge, darunter „Raritäten“ und rennsporttaugliche Exemplare, können am Classicbid-Stand begutachtet werden.