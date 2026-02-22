Die Oldtimer-Auktion in Stuttgart hat etwa 1000 Zuschauer und Bieter angelockt. Welche Klassiker direkt versteigert wurden, wo nachverhandelt wird – und was sonst noch los war.
Die Auktionatoren haben gut zu tun bei der diesjährigen Oldtimer-Versteigerung auf der Retro Classics in der Stuttgarter Messehalle 1: Sie müssen die zahlreichen Bieter in der Halle und Online im Sekundentakt im Blick behalten. Nicht minder aufregend ist es für die Bieter: Nach jedem Gebot bleiben ihnen 15 Sekunden Zeit, um nachzulegen. Knapp 70 Fahrzeuge stehen zur Versteigerung an, bis zu 1000 Besucher verfolgen am Samstagnachmittag die fast dreistündige Auktion des Veranstalters Classicbid aus dem rheinland-pfälzischen Grolsheim. Zahlreiche Bieter waren im Saal, private und professionelle. Händler konnten zudem Online für die angebotenen Klassiker mitbieten. Die Versteigerung beginnt etwa bei der Hälfte des Preises, den sich der Besitzer als Erlös vorstellt.