Die Oldtimer-Auktion am Samstag ist ein Höhepunkt der Retro Classics. 52 Fahrzeuge vom VW Polo über Porsche 911 bis zum Ford Mustang Shelby werden versteigert. Zwei Autos sollen sechsstellige Preise erzielen. Die interessantesten Modelle im Überblick.

Andreas Schröder 28.02.2025 - 09:01 Uhr

Die Oldtimer-Auktion lockt seit Jahren zahlreiche Besucher und Kaufinteressenten auf die Retro Classics. In Halle 1 der Stuttgarter Messe auf den Fildern kommen nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr 52 Autos unter den Hammer. Die Fahrzeuge, darunter „besondere Raritäten der Automobilgeschichte“, können dort am Classicbid-Stand besichtigt werden. Die Versteigerung beginnt am Samstagnachmittag um 15 Uhr.