Die Metall- und Elektroindustrie wird bei den Vergütungen für Auszubildende abgehängt. Das Handwerk setzt darauf, dass das Geld nicht ausschlaggebend für die jungen Menschen auf Lehrstellensuche ist.

Matthias Schiermeyer 20.09.2024 - 05:00 Uhr

Auch wenn das neue Ausbildungsjahr begonnen hat, ist das Ringen um den Nachwuchs noch in vollem Gange. So geht etwa die Handwerkskammer der Region davon aus, dass jeder vierte Ausbildungsplatz unbesetzt bleibt – insbesondere in den Baugewerken. Daher werden auch jetzt noch große Anstrengungen unternommen, um die Bilanz aufzuhübschen. Intensiv wird um Spätentschlossene geworben.