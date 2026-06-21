Auszeichnung: Das sind die neuen Kandidaten für Michelin-Sterne in Stuttgart und Region

D.as Laesâ kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen heraus. Erst klangen sie weniger gut (Spitzenkoch abhanden gekommen, Eröffnung erneut verzögert), aber seit das Lokal im März 2025 in Betrieb ging, gibt es nur noch Gutes zu vermelden. Zum Beispiel, dass das neue Stuttgarter Gourmetrestaurant drei Monate später bereits im Guide Michelin gelistet wurde. Dass sich auch andere Testesser vor Begeisterung überschlugen: „Von großer Oper“ schrieb der Kritiker unserer Zeitung, „ein Highlight“ ist es für das Magazin „Der Feinschmecker“, der das Laesâ höher bewertet als die meisten Sterne-Restaurants in Stuttgart. Womöglich folgt am Dienstag die nächste Schlagzeile, wenn der Guide Michelin seine Auszeichnungen für dieses Jahr bekannt gibt.

8 Restaurants mit mindestens einem Stern vom „Guide Michelin“ hat Stuttgart, die Speisemeisterei beim Schloss Hohenheim hat sogar zwei Sterne. Während in der Ausgabe des Guides 2025 in Stuttgart und der Region alles beim alten blieb, könnte dieses Mal mehr Bewegung möglich sein - allerdings nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Tim Striegel vom Philippin in Rutesheim gehört zur ersten Kategorie: Die Michelin-Inspektoren loben seine Gerichte, „die ideenreich und aufwendig zubereitet sind und auf hervorragenden Produkten basieren“. Beim „Feinschmecker“ ist der 25-Jährige als jüngster Spitzenkoch darüber hinaus gerade im Rennen um den Titel „Aufsteiger des Jahres“. Die Erfahrungen aus seinem Werdegang bei Restaurants in allen drei Sterne-Kategorien spiegeln sich in seiner Küche und auf den üppig dekorierten, aus vielen Zutaten kombinierten Gängen wider.

Die Maerz-Brüder setzen auf einen Neustart an anderer Stelle

„Bezüglich der Verleihung rechnen wir fest damit, dass wir den Stern auf Grund der Schließung verlieren werden“, teilt dagegen Benjamin Maerz mit. Anfang März war bekannt geworden, dass er und sein Bruder Christian den Pachtvertrag für das Hotel Rose in Bietigheim-Bissingen nicht verlängert hatten. Diese Nachricht wollten sie erst nach der Verleihung von „Michelin“ bekannt gegeben, „damit wir bis Ende des Jahres auch den Stern hätten behalten können“, erklärt der Spitzenkoch, der im November 2013 erstmals – im Alter von 25 Jahren und drei Monate nach Übernahme des Betriebs durch die Brüder – damit ausgezeichnet wurde. Aber der Nachfolger und der Vermieter preschten mit dem Wechsel an die Öffentlichkeit.

Die Nimmer eins in Stuttgart: Stefan Gschwendtner von der Speisemeisterei, die sogar aufsteigen könnte. Foto: Christian Hass / Lichtgut

Für Ideenreichtum müsste eigentlich auch Jan Tomasic vom Hegel Eins einen Orden erhalten. Aber dem „Michelin“ geht es angeblich nur um die Qualität auf dem Teller. Genau dafür kann Felix Herp seit Anfang Dezember nicht mehr sorgen, da er aus gesundheitlichen Gründen pausieren muss. Er hatte im April 2023 den Stern für das kleine Lokal im Völkerkundemuseum erkocht. Mit einem Pop-up seines vorherigen Restaurants Stella Maris überbrückte Jan Tomasic die Lücke kurzerhand, bis er eine neue Mannschaft aufgestellt hatte. Ob ihre Menüs vom „Michelin“ goutiert werden, wird sich zeigen.

Großes geleistet haben außerdem Michael Zeyer, der sein Restaurant 5 nach einem langen Verfahren im Frühjahr aus der Insolvenz führte, und sein Küchenchef Alexander Dinter, der in der schwierigen Zeit nicht nachließ, sondern sich noch steigerte. Das in der Innenstadt beheimatete Feinschmeckerlokal hält den Stern seit 15 Jahren. Dem Investor Guus de Nijs hat nur ein Besuch für die Entscheidung genügt, sich an dem Betrieb finanziell zu beteiligen. Er schwärmt von „der bemerkenswerten Präzision und Klarheit der Küche“, „dem kompromisslosem Streben nach Exzellenz“ sowie „der Herzlichkeit und Authentizität des Gastgebers“. Das Team habe es verdient, „sich auf internationaler Bühne weiterzuentwickeln und zu behaupten“, erklärt er den Einstieg.

Aufstocken wäre genauso nach dem Geschmack von Michael Wilhelmer, der von einem dritten Stern für seine Speisemeisterei träumt. Sein Küchenchef Stefan Gschwendtner drückte im Interview mit unserer Zeitung lieber auf die Bremse. Wobei er zuvor erklärt hatte, „viel detaillierter“ zu arbeiten, als 2022, als das Restaurant im Hohenheimer Schloss zu den Zwei-Sternern aufstieg. Eine Abwertung von einem der seit mehreren Jahren konstant hohe Qualität auftischenden Lokalen der Stadt erscheint abwegig. Die Wielandshöhe hält seit 30 Jahren den Stern, das Délice seit 27, davon zehn unter dem jetzigen Küchenchef und Inhaber Andreas Hettinger. Zauberlehrling und Hupperts zählen seit sieben Jahren zu dem elitären Kreis. Das Hotel zur Weinsteige der Brüder Scherle ist seit 2024 dabei.

Caroline Autenrieth und José María González Sampedro kochen im Waldhorn auf sehr hohem Niveau. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut

Caroline Autenrieth und José María González Sampedro hätten ebenfalls das Zeug zu einem Stern für ihr Rohrer Waldhorn. In der Haute Cuisine von Frankreich verfeinerten sie schließlich ihr Handwerk. Ein Stern fürs Christopherus im Porsche-Museum wäre für den Stuttgarter Tourismus mit Gold wahrscheinlich nicht aufzuwiegen: Fabian Seher serviert im Moment zum Hauptgang Zweierlei vom Lamm mit grünem Spargel, weißer Bohne, Trüffel und Morchel. Die Ausbildung für diese Meriten kann auch Can Basar vorweisen, der im Ackerbürger allerdings den Spagat zwischen Rustikal und Gourmet meistern muss. In der Region lohnt es sich darüber hinaus, Patrick Schubert vom Alten Rathaus in Winnenden im Blick zu behalten.

Könnte in den erlauten Kreis der Sternelokale aufsteigen: Tim Striegel vom Philippin. Foto: Simon Granville

Die größte Aufmerksamkeit wird momentan jedoch dem Laesâ zuteil. Ein Stern für das junge Stuttgarter Restaurant wäre definitiv wieder eine Schlagzeile. Moritz Bilsing, der mittlerweile die Chefkoch-Rolle übernommen hatte, nachdem das Team als gleichberechtigt gestartet war, hat mit einer Ausbildung in einem Ein-Stern-Betrieb vermutlich die geringste Erfahrung aller Sterne-Kandidaten, fasziniert mit seinem teilweise spielerischen, teilweise puristischen Stil aber gerade die meisten Gourmettester.