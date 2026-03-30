Seit 2015 ist Friedemann Vogel Kammertänzer der Württembergischen Staatstheater. Nun darf sich der Starsolist des Stuttgarter Balletts über eine weitere Auszeichnung des Landes freuen.
30.03.2026 - 16:20 Uhr
Wenn Friedemann Vogel in Asien auftritt, und das tut der Erste Solist des Stuttgarter Balletts häufiger, dann feiern ihn seine dortigen Fans wie einen Popstar und stehen Schlange für ein Autogramm. Einen besseren Botschafter für die Marke „The Länd“ kann man sich also kaum denken. Und so ist es mehr als konsequent, dass der gebürtige Stuttgarter nun mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.