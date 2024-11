Erfolgreiche Hobbyköchin aus Ebersbach an der Fils 44 000 Likes für den Kartoffelsalat von Ayşe Şen

Ayşe Şen kocht gerne einfach und unaufgeregt. Auf Instagram teilt sie mit zwei Millionen Followerinnen ihre liebsten Rezepte. Ein Besuch in ihrer Küche in Ebersbach an der Fils.