 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Böblingen
  6. Stadt und Kreis Böblingen

  8. Mercedes-Werk soll in die Höhe wachsen

Auto-Industrie in Sindelfingen Mercedes-Werk soll in die Höhe wachsen

Auto-Industrie in Sindelfingen: Mercedes-Werk soll in die Höhe wachsen
1
Das Sindelfinger Mercedes-Werk soll weiterentwickelt werden. Foto: Eibner-Pressefoto/Kuhnle

Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen sind einige Neubauten geplant. Die Erweiterung in der Fläche ist nicht vorgesehen, es wird eher in die Höhe gehen.

Auch wenn die Automobil-Industrie derzeit durch schwierige Zeiten geht, blicken die Verantwortlichen bei Mercedes-Benz in die Zukunft. Das Werk in Sindelfingen muss sich weiterentwickeln und soll sich verändern.

 

Einige Hallen sind inzwischen veraltet, es braucht Um- und Neubauten. Zudem müssen sich die Daimler-Autobauer noch stärker in Richtung Transformation orientieren und die Produktion für alternative Antriebe optimieren.

Veraltete Gebäudestruktur

Die Werk-Verantwortlichen haben vor, dafür größere zusammenhängende Hallenstrukturen zu schaffen. „Die veraltete Gebäudestruktur soll deshalb sukzessive durch moderne Gebäude ersetzt werden“, heißt es im Werkentwicklungsplan von Mercedes-Benz.

In der Stadt wird dies zunächst sehr positiv aufgenommen. „Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Sindelfingen“, sagte Oberbürgermeister Markus Kleemann (CDU) im Gemeinderat. Dass Daimler vor Ort kräftig investieren und das Werk ausbauen will, ist für Sindelfingen enorm wichtig.

Und dennoch müssen Stadtverwaltung, Gemeinderat und Unternehmen zusammenfinden. Denn um all die Ausbauvorhaben im Werk realisieren zu können, braucht es aktualisierte Bebauungspläne, damit baurechtlich alles passt. Diese Pläne werden derzeit im Sindelfinger Rathaus vorberaten und diskutiert – so zum Beispiel im Technik- und Umweltausschuss des Gemeinderats am vergangenen Donnerstag.

Die Schornsteine des Mercedes-Werks sind weithin sichtbar. Foto: Stefanie Schlecht

Zu größeren Änderungen wird es demnach bei den erlaubten Gebäudehöhen kommen – gerade hier war es zwischen Stadtverwaltung und Mercedes-Benz zu einigen Diskussionen gekommen, wie zu hören war. „In so einem Thema stecken auch Konflikte drin“, sagte Baubürgermeisterin Corinna Clemens im Ausschuss, „aber jetzt können alle gut damit leben.“

Gebäudehöhe bis maximal 50 Meter

Konkret ist nun in weiten Teilen des Werks eine mögliche Gebäudehöhe von 34 Metern vorgesehen, wie sie im Nordwesten Richtung Maichingen bereits zum Teil besteht. Grundsätzlich sind sogar Höhen bis zu 50 Metern möglich, allerdings nur im Fall von technischen Aufbauten wie Lüftungs- oder Bandförderanlagen.

Unsere Empfehlung für Sie

Von Vaihingen nach Böblingen: Stadtbahn könnte bis Böblingen verlängert werden

Von Vaihingen nach Böblingen Stadtbahn könnte bis Böblingen verlängert werden

Noch handelt es sich lediglich um Vorplanungen. Werden sie umgesetzt, würde das ein komplett neues ÖPNV-Angebot in Sindelfingen und Böblingen bedeuten.

„Wichtig war uns die Absenkung zur Innenstadt“, erläuterte Pirmin Heim, der Abteilungsleiter Stadtentwicklung im Rathaus, „damit da keine riesige Gebäudefassade entsteht.“ Im Bereich an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße sowie in Richtung Flugfeld soll also eine maximale Höhe von 25 Metern gelten. Zudem muss die Frischluftschneise, die vom Klärwerk in Richtung IKEA führt und in der die Mercedes-Teststrecke platziert ist, erhalten bleiben.

Bis es tatsächlich zu Bauaktivitäten auf dem 2,7 Quadratkilometer großen Werksgelände kommt, wird es noch dauern. Der Gemeinderat muss am nächsten Dienstag den Rahmenplan beschließen, der als Grundlage für die neuen Bebauungspläne dient. Das Verfahren, bei dem auch die Öffentlichkeit beteiligt wird, zieht sich eine Weile.

Stadtbahn durch das Werk?

Offenbar wenig begeistert sind die Mercedes-Benz-Verantwortlichen davon, dass der Landkreis über eine Stadtbahn-Verlängerung von Stuttgart-Vaihingen bis Sindelfingen und Böblingen nachdenkt, die direkt durch das Mercedes-Werk führen soll. Die Stadt Sindelfingen soll nun beim Landkreis vorsprechen und erreichen, dass alternative Streckenführungen geprüft werden.

Weitere Themen

Messe „Vital + Aktiv“ in Böblingen: Die digitale Fußmessung ist der Renner

Messe „Vital + Aktiv“ in Böblingen Die digitale Fußmessung ist der Renner

Die Gesundheitsmesse „Vital + Aktiv“ in Böblingen zieht mit digitalen Fußmessungen, kostenloser Schmerzanalyse und vielen Vorträgen zahlreiche Besucher an.
Von Veronika Andreas
Verkehrsunfall in Sindelfingen: Heftiger Aufprall verursacht hohen Schaden

Verkehrsunfall in Sindelfingen Heftiger Aufprall verursacht hohen Schaden

Ein Mercedes und ein Audi stoßen am Samstagvormittag in Sindelfingen heftig zusammen. Die Fahrer hatten Glück im Unglück.
Von Veronika Andreas
Brandstiftung in Holzgerlingen: Unbekannter steckt Abfallcontainer vor Schule in Brand

Brandstiftung in Holzgerlingen Unbekannter steckt Abfallcontainer vor Schule in Brand

Ein Passant bemerkt in der Nacht auf Samstag einen Brand auf dem Gelände der Berkenschule in Holzgerlingen. Die Flammen greifen auch auf die Außenfassade der Schule über.
Von Veronika Andreas
Böblinger Unterstadt-Quartier: Wie das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden soll

Böblinger Unterstadt-Quartier Wie das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden soll

Beim Projekt „Lebenswert & Mittendrin“ hört sich die Stadt an, wie Bewohner ihr Quartier zwischen Bahnhof und Seecarrée empfinden. Dabei müssen sie auch Frontalkritik aushalten.
Von Martin Dudenhöffer
Böblingen: Siemensstraße gesperrt

Böblingen Siemensstraße gesperrt

Wegen Kanalarbeiten wird in Böblingen die Siemensstraße zwischen Robert-Bosch-Straße und der Straße „Im Gütle“ von Montag, 27. Oktober, an teilweise voll gesperrt.
Von cas
TikTok-Trend erreicht Böblingen: Die ihren Pudding mit der Gabel essen

TikTok-Trend erreicht Böblingen Die ihren Pudding mit der Gabel essen

Was Süßes im Netz aufgegabelt: Ein Social-Media-Phänomen findet jetzt auch bei uns Nachahmer. Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der Humorkolumne dieser Zeitung.
Von edi
Zahnarzt in Dagersheim hört auf: Zwei Ärztinnen führen Praxis weiter

Zahnarzt in Dagersheim hört auf Zwei Ärztinnen führen Praxis weiter

An diesem Montag, 6. Oktober, haben zwei Ärztinnen die Zahnarztpraxis Langer in Dagersheim übernommen.
Von Melissa Schaich
Humor aus dem Kreis Böblingen: Irrlichtern statt Blinklichtern im Straßenverkehr

Humor aus dem Kreis Böblingen Irrlichtern statt Blinklichtern im Straßenverkehr

Erweckt die hohe Nietendichte im Verkehr bei anderen übersinnliche Fähigkeiten? Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der wöchentlichen Humorkolumne dieser Zeitung.
Von edi
Feuerwehreinsatz in Böblingen: Rauchmelder verhindert großen Brand

Feuerwehreinsatz in Böblingen Rauchmelder verhindert großen Brand

In einem Wohnhaus in der Böblinger Jägerstraße war am Sonntagabend eine Matratze in Brand geraten. Dank eines Rauchmelders konnten die Bewohner schnell reagieren.
Von Eddie Langner
Feuerwehrlauf am Schönbuchturm: In Einsatzkleidung mit 600 Metern Anlauf über 174 Stufen ins Ziel

Feuerwehrlauf am Schönbuchturm In Einsatzkleidung mit 600 Metern Anlauf über 174 Stufen ins Ziel

Bei der Premiere des Feuerwehrlaufs am Schönbuchturm waren 120 Zweier-Teams aus der Blaulicht-Familie am Start. Die Tagesbestzeit lieferten Kameraden der Berufsfeuerwehr Stuttgart.
Von Käthe Ruess
Weitere Artikel zu Mercedes-Benz Daimler AG Sindelfingen Neubau Stadtbahn
 
 