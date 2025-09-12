 
  2. Wirtschaft

Automobilindustrie: „Der klassische Verbrennermarkt ist verbrannt“
Wafios-Vorstandssprecher Uwe-Peter Weigmann (rechts) und Vorstandsmitglied Martin Mayer (links) erläutern der Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ein Produkt. Foto: WM/Leif Piechowski

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut setzt darauf, dass neben der E-Mobilität anderen Technologien eine Perspektive eröffnet wird. Manch Vorstand sieht es anders.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Uwe-Peter Weigmann, Vorstandssprecher des Reutlinger Maschinenbauunternehmens Wafios, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Der klassische Verbrennermarkt ist jetzt schon verbrannt“, sagt er. Investiert werde dort kaum noch, lieber würden alte Maschinen weiter genutzt. Er spricht von „null Verkauf für Maschinen, die Teile für den Verbrennermarkt produzieren“. Daraus folgt: „Wir sind in der Krise.“

 

Das Traditionsunternehmen mit seinen gut 1000 Beschäftigten steht nicht allein da. „Viele Firmen sind am Kämpfen“, beteuert Weigmann. Sie hätten „wahnsinnig viel“ in den Ausbau der Elektromobilität investiert, doch den Kunden reiche es derzeit aus, was sie schon in ihren Hallen stehen hätten, statt in neue Technik zu investieren. Da werde erst einmal abgewartet, was kommt. Wachsende Umsätze im Medizintechnikbereich konnten Wafios, das wie viele weitere Maschinenbauer im Land in der Kurzarbeit steckt, bisher noch gut über Wasser halten.

„Der Verbrenner ist Geschichte“

Weigmann redet sich ein bisschen in Rage, weil er eine nicht unwichtige Ansprechpartnerin vor sich hat: Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die auf einer Transformationstour nach Reutlingen und Tübingen zunächst bei Wafios Station macht. Die CDU-Politikerin hatte zu Beginn um eine „ehrliche Debatte“ gebeten und bekommt sie auch. Denn der Vorstandssprecher warnt eindrücklich davor, bei der E-Mobilität jetzt in die Bremsen zu gehen. Die Politik sollte sich „auf eine Entwicklung konzentrieren und die Firmen unterstützen, die E-Mobilität voranbringen“, sagt er und denkt natürlich auch an sein Unternehmen.

Die Abkehr vom Verbrenner-Aus im Jahr 2035 kann er nicht nachvollziehen. Vielmehr sei ein neuer „Push“ für Elektroautos nötig, nachdem die staatliche Kaufprämie im Dezember 2023 von der Ampelregierung über Nacht eingestellt wurde. Der Vorstandschef empfiehlt, „alles auf eine Karte zu setzen“ und E-Mobilität wieder aktiver zu fördern, denn „der Verbrenner ist Geschichte“.

Ministerin: Weg mit dem Damoklesschwert Verbrenner-Aus

Da vertritt Hoffmeister-Kraut eine konträre Ansicht. Sie wirbt beharrlich für die von der CDU und großen Teilen der Wirtschaft favorisierte Technologieoffenheit, weil nicht klar sei, wie sich der Markt wirklich entwickeln werde. „Dass die Elektromobilität eine große Rolle spielen wird, ist unbestritten – aber nicht only“, sagt sie unserer Zeitung. „Wir brauchen mehr Zeit für den Strukturwandel.“ Wenn man diese gewähre, sei sie „sicher, dass es der Nachfrage nach Elektroautos eher helfen wird.“ Jedenfalls glaubt sie nicht, dass der aktuelle Richtungsstreit die Nachfrage bremst. Die Unternehmen seien bereit durchzustarten und mit ihrer breiten Produktpalette „technologisch mindestens auf Augenhöhe“ zu den Mitbewerbern, insbesondere aus China. Gemeint sind Hybrid als Übergangstechnologie und Range Extender – also zusätzliche Aggregate im Elektroauto, die die Reichweite erhöhen. „Wenn weiterhin das Damoklesschwert des Verbrenner-Aus 2035 über ihnen schwebt, dann investieren viele Unternehmen außerhalb der EU statt auf dem europäischen Markt.“

Aufbruchstimmung auf der IAA Mobility festgestellt

In diesem Geiste hat Hoffmeister-Kraut eine „Aufbruchstimmung“ auf der IAA Mobility, der großen Münchner Autoshow, ausgemacht. Und „ganz entscheidend“ werde in der Hinsicht sein, wie das Spitzengespräch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Chefs der Automobilindustrie an diesem Freitag in Brüssel verläuft – „ob es gelingt, das Verbrenner-Aus zu flexibilisieren“. Darauf „setzen jetzt alle ganz stark“. Bisher habe von der Leyen die geplante Revision des Verbrennerverbots in der EU nur zugesagt, doch sei noch nichts passiert. „Die Hersteller und Zulieferer erwarten von dem Gespräch, dass jetzt zumindest eine Arbeitsgruppe beauftragt wird, diese Revision durchzuführen.“ Und dann müsse, so die Erwartung von Hoffmeister-Kraut, im nächsten Schritt „entschieden werden, wie man das modifiziert“.

Insolvent, weil der Automobilhersteller storniert

Die Ministerin rechnet durchaus mit weiteren Insolvenzen in der baden-württembergischen Autoindustrie. „Andere Unternehmen wachsen aber auch und entwickeln sich erfolgreich im Strukturwandel – vor allem wenn sie flexibel sind.“ Manchmal reicht aber auch diese Flexibilität nicht. So ging der Reutlinger Anlagenbauer Manz um den Jahreswechsel in die Insolvenz, auch weil es in Zukunftstechnologien investiert hatte. Da vergab ein Autohersteller einen Auftrag in der Erwartung, dass Kapazitäten für eine hohe Stückzahl aufgebaut werden – abgerufen wurde aber nur ein Bruchteil. Solche Risiken können Zuliefererbetriebe so sehr überfordern, dass sie nicht überleben.

Vor Ort, in den vom Wandel betroffenen Regionen, interessiert weniger die große Politik – da geht es um konkrete Lösungen, um den Niedergang zu verhindern. Vertreter der von Land und Bund geförderten Transformationsnetzwerke geben der Ministerin etliche Hinweise auf den Weg. Und Jochen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, sagt: „Wir haben zu lange über Unternehmen geredet – zu wenig mit ihnen.“ Die Politik solle den Netzwerken mehr Vertrauen schenken.

