Automobilindustrie „Der klassische Verbrennermarkt ist verbrannt“
Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut setzt darauf, dass neben der E-Mobilität anderen Technologien eine Perspektive eröffnet wird. Manch Vorstand sieht es anders.
Uwe-Peter Weigmann, Vorstandssprecher des Reutlinger Maschinenbauunternehmens Wafios, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Der klassische Verbrennermarkt ist jetzt schon verbrannt“, sagt er. Investiert werde dort kaum noch, lieber würden alte Maschinen weiter genutzt. Er spricht von „null Verkauf für Maschinen, die Teile für den Verbrennermarkt produzieren“. Daraus folgt: „Wir sind in der Krise.“