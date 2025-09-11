Automobilindustrie Warum die Region Stuttgart in der Transformation vorangeht
Eine IW-Studie zur Automobilindustrie beleuchtet die Risiken der Transformation. Einige Regionen im Südwesten sind auf einem guten Weg – andere sollten alarmiert sein.
Trotz der aktuellen Talfahrt gilt die Automobil- und Zuliefererindustrie mit insgesamt 3,2 Millionen Beschäftigten immer noch als wichtigstes Standbein der deutschen Wirtschaft. Mit ihrem Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 341 Milliarden Euro sichert sie hochproduktive und innovationsstarke Arbeitsplätze. Doch die Risiken sind enorm – für manche Regionen auch in Baden-Württemberg ganz besonders.