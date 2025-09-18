Autoverkehr in Stuttgart FDP fordert sofortiges Ende der Stuttgarter Dieselfahrverbote
Nach dem Abbau der Luftfilter am Neckartor verlangt die FDP im Landtag das Aus für Fahrverbote – und stellt sich gegen die Grünen und Verkehrsminister Hermann.
Nach dem Abbau der Luftfilter am Neckartor verlangt die FDP im Landtag das Aus für Fahrverbote – und stellt sich gegen die Grünen und Verkehrsminister Hermann.
Die Diskussion um Dieselfahrverbote, die nach der Demontage der Luftfilter am Stuttgarter Neckartor neu aufgeflammt ist, erreicht nun auch die Landespolitik. Der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU), der den Abbau der Anlage durch das Land zum Anlass genommen hatte, ein Ende der Verkehrs-Einschränkungen zu fordern, bekommt nun Rückendeckung durch die Landtags-FDP.