Nach Tagen der Ungewissheit ist nun klar: Das tot aufgefundene Baby ist der vermisste drei Monate alte Junge aus Renningen. Und es gibt einen schrecklichen Verdacht.
Nach Tagen der Ungewissheit herrscht nun traurige Gewissheit: Bei dem am Freitag aufgefundenen toten Säugling handelt es sich um den als vermisst gemeldeten drei Monate alten Jungen aus Renningen. Über einen DNA-Abgleich wurde die aufgefundene Leiche zwischenzeitlich zweifelsfrei als das vermisst gemeldete Baby identifiziert. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings gefunden werden. Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.