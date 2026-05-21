Es ist die publikumsstärkste Veranstaltung der Neckarinsel: die Critical Nass gegen das Badeverbot in Stuttgart. In diesem Jahr ist die Fluss-Demo ein weiteres Mal.
21.05.2026 - 11:00 Uhr
Es ist ihnen ernst. Gerade einmal drei Wochen nach dem Insel-Opening laden die Aktiven der Neckarinsel in Stuttgart zu ihrer publikumsstärksten Veranstaltung im Jahr ein: zur Critical Nass auf dem Neckar. Auf Stand-Up-Paddles, kurz SUPs, in Kanus und Schlauchbooten werden sie bei mutmaßlich bestem Frühsommerwetter für ihr Herzensanliegen aufs Wasser gehen. Der Schlachtruf der Neckarinsel sagt alles: Wir wollen baden.