Die meisten kennen die Rabattschlacht am Black Friday. Aber auch Kriminelle nutzen die Schnäppchenjagd. Baden-Württembergs Verbraucherminister hat einen Tipp – und eine Warnung.
27.11.2025 - 08:03 Uhr
Online Geschenke zu Weihnachten zu besorgen, spart viel Zeit – die Rabattschlacht an Black Friday und Cyber Monday öffnet aber auch Tür und Tor für Betrüger. Sie nutzen das hohe Bestellaufkommen vor dem Fest aus, warnt der baden-württembergische Verbraucherminister Peter Hauk (CDU). Er rät dazu, das Online-Tool der Verbraucherzentralen zu nutzen, um unseriöse Shops zu enttarnen.