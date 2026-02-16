Fast so viele Angriffe wie im Rekordjahr – und ein neuer Höchststand bei den Opferzahlen: Die Gewalt gegen Polizisten bleibt gravierend. Der Südwesten rüstet deshalb nun auf.
16.02.2026 - 07:28 Uhr
Beleidigungen, Schläge, Tritte, Messerattacken: Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg verharrt auf besorgniserregendem Niveau – trotz leichter Rückgänge in einzelnen Bereichen. Im vergangenen Jahr wurden 6.299 Fälle registriert, wie das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das ist nur rund ein Prozent weniger als im Rekordjahr 2024.