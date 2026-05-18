15 Jahre lang regierte Kretschmann die Baden-Württemberger. Nun ist der ehemalige Ministerpräsident im Ruhestand. Einer seiner Vorgänger, Günther Oettinger, hat einen Wunsch an ihn.

red/dpa/lsw 18.05.2026 - 08:10 Uhr

Baden-Württembergs ehemaliger Ministerpräsident Günther Oettinger hofft darauf, dass sich Winfried Kretschmann auch künftig in den öffentlichen Diskurs einbringt. „Es wäre einfach schön, wenn er sich zu großen Fragen der Gesellschaft weiter zu Wort meldet“, sagte der CDU-Politiker der „Schwäbischen Zeitung“.