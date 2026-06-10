Bafög-Debatte „Mir bleiben 300 Euro im Monat zum Leben“
Die von der Bundesregierung geplante Bafög-Erhöhung steht auf der Kippe. Studierende in Stuttgart erzählen, wie sie sich ihr Studium finanzieren und ob Bafög zum Leben reicht.
Die von der Bundesregierung geplante Bafög-Erhöhung steht auf der Kippe. Studierende in Stuttgart erzählen, wie sie sich ihr Studium finanzieren und ob Bafög zum Leben reicht.
Studieren – das bedeutet für viele junge Menschen: lernen, viel ausprobieren und gleichzeitig irgendwie über die Runden kommen. Denn viele Studierenden in der Region Stuttgart müssen neben dem Studium arbeiten, um ihren Alltag finanzieren zu können.