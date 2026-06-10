Bafög-Debatte: „Mir bleiben 300 Euro im Monat zum Leben“

Studieren – das bedeutet für viele junge Menschen: lernen, viel ausprobieren und gleichzeitig irgendwie über die Runden kommen. Denn viele Studierenden in der Region Stuttgart müssen neben dem Studium arbeiten, um ihren Alltag finanzieren zu können.

Einige bekommen Unterstützung von ihren Eltern, andere sind auf staatliche Hilfe angewiesen: Über das Studierendenwerk Stuttgart haben 2025 genau 9173 Studierende Bafög beantragt. Sie könnten besonders von der geplanten Bafög-Reform profitieren. Denn schon jetzt reicht das Geld bei vielen kaum zum Leben.

Auf dem Campus der Universität Stuttgart erzählen Studierende, wie sie ihr Studium finanzieren und ob das Bafög für sie zum Leben reicht.

Sema Abdulla (22) studiert in Stuttgart. Das Bafög, das sie bekommt, reicht gerade so zum Leben, wie sie sagt. Foto: Frederik Herrmann

„Mir bleiben 300 Euro im Monat zum Leben“

Die Studentin Sema Abdulla (22) erhält seit ihrem ersten Semester Bafög. Sie bekomme jeden Monat 855 Euro. Trotzdem reiche das Geld gerade so zum Leben.

„Es ist jetzt schon schwer, über Wasser zu bleiben“, sagt sie. Allein die Miete für ihr WG-Zimmer verschlinge mehr als die Hälfte ihres Bafögs. „Mir bleiben 300 Euro zum Leben im Monat. Das sind nicht mal 80 Euro pro Woche.“

Viel unternehmen oder etwas sparen könne sie nicht. „Die 20er sollen doch eigentlich die schönste Zeit im Leben sein. Aber wenn die finanziellen Möglichkeiten fehlen, wird es schwer“, sagt sie.

„Das Studium soll nicht darunter leiden, dass ich so viel arbeite“

Auch Christopher (21) will die staatliche Unterstützung Bafög beantragen. Bislang finanziert er sein Studium mit Nebenjobs. Bald habe er auch wieder Schichtdienst.

„Das reduziert meine Lernzeit für die Prüfungen Ende Juli extrem“, sagt er. Falls sein Antrag bewilligt wird, möchte er weniger arbeiten, um sich stärker aufs Studium konzentrieren zu können. „Das Studium soll nicht darunter leiden, dass ich so viel arbeite“, sagt er.

Noch wohnt Christopher bei seinen Eltern, würde aber gerne ausziehen. Dafür sei er jedoch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. „Trotz der vielen Nebenjobs reicht das Geld gerade einfach nicht.“

Mit Werkstudentenjobs das Studium finanzieren

Der 28-jährige Masterstudent Richard Schöler lebt mit seiner Frau zusammen. Die beiden teilen sich Miete und Lebenshaltungskosten, das spare viel Geld, sagt er. Außerdem arbeitet er 16 Stunden pro Woche als Werkstudent und hat zusätzlich einen Minijob.

So komme er insgesamt gut über die Runden. „In der Prüfungsphase muss ich mich mit dem Job immer etwas absprechen“, erzählt er. „Im Bachelor hätte ich mir das nicht vorstellen können“. Im Master sei die Arbeit besser verteilt, deshalb funktioniere das besser.

Wenn der Nebenjob zum Problem wird

Für manche Studierenden kann der Nebenjob aber auch zum Problem werden. Philip Simmens (24) sagt, ein Freund arbeite vor allem im Sommer sehr viel, um sich das Studium leisten zu können. „In Prüfungsphasen kann er sich oft nicht ausreichend vorbereiten“, sagt Philip.

Er selber verdiene sich immer wieder etwas mit Studentenjobs hinzu. Den größten Teil finanzieren ihm aber seine Eltern. „Über meine Wohnung oder Essen muss ich mir keine Sorgen machen“, sagt er.

Viele Studierende in Stuttgart wohnen auch weiterhin bei ihren Eltern. So wie die 19-jährige Hilda, die an der Hochschule der Medien Journalismus studiert.

„Dadurch spare ich mir sehr viel Geld“, sagt sie. Neben dem Studium arbeitet sie als Werkstudentin. Weil sie keine Miete zahlen müsse, könne sie sogar etwas sparen.

Das kann die Studentin Sema Abdulla nicht. Ihre Eltern können sie nicht unterstützen. Sie hofft deshalb sehr darauf, dass das Bafög wie geplant angehoben wird.

Bafög

Was ist Bafög?

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz Bafög, soll Studierende finanziell unterstützen, deren Familien nicht genug Geld haben, um für die Ausbildung der Kinder aufzukommen.

Geplante Reform

Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung sollte das Bafög reformiert werden. In einem ersten Schritt sollte die Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro im Monat angehoben werden. Allerdings streitet die Koalition aus CDU und SPD derzeit über die Notwendigkeit der Reform.