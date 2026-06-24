Ein technischer Fehler legt in der Nacht auf Mittwoch den Bahnverkehr in ganz Deutschland zeitweise lahm. So blickt das Verkehrsministerium im Land auf die Ereignisse.
24.06.2026 - 17:30 Uhr
Nach dem Bahn-Chaos in der Nacht auf Mittwoch sieht das CDU-geführte Verkehrsministerium in Baden-Württemberg offenbar keine Veranlassung, etwas an der bestehenden Technik zu prüfen. Auf die Frage, ob über Maßnahmen nachgedacht werde, um künftig besser für vergleichbare Situationen gewappnet zu sein, antwortete ein Sprecher: „Bereits in der Nacht ist der Verkehr wieder angelaufen und lief am Morgen stabil, sodass viele Fahrgäste gar nicht mitbekommen haben, dass es eine entsprechende Störung gab.“