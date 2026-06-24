Chaos nach der Bahn-Störung: Gestrandete suchen mitten in der Nacht am Stuttgarter Hauptbahnhof Infos, Sammeltaxis und Schlafplätze. Wie gehen Reisende mit dem Chaos um?
24.06.2026 - 06:47 Uhr
Schnell bildet sich eine Menschentraube am Informationszentrum der Deutschen Bahn im Stuttgarter Hauptbahnhof, als am späten Abend eine Störung den Bahnverkehr in ganz Deutschland lahmlegt. Mitarbeitende des Konzerns und eines Sicherheitsdienstes sortieren die Gestrandeten in Gruppen - abhängig von ihrem Reiseziel. „Wir organisieren Sammeltaxis“, sagt ein Mann. Die einen wollen nach Karlsruhe, die anderen nach Heilbronn, manche sogar nach Köln oder Berlin. Ihre Pläne ändern müssen praktisch alle.