Bahn-Fernverkehr Was sich im neuen DB-Fahrplan für Stuttgart ändert
Die Deutsche Bahn hat jetzt die Änderungen im Fernverkehr ab dem Fahrplanwechsel im Dezember bekannt gegeben. Neben schon Bekannten, gibt es ein paar Überraschungen.
Vor einigen Tagen hat unsere Zeitung bereits exklusiv von einem neuen Sprinter-ICE zwischen Stuttgart und Berlin nach dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember berichtet. Nun hat die Deutsche Bahn in ihrer offiziellen Pressemitteilung diese Angaben und auch die genannten Fahrzeiten bestätigt.