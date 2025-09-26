 
  2. Stuttgart

  4. Was sich im neuen DB-Fahrplan für Stuttgart ändert

Bahn-Fernverkehr Was sich im neuen DB-Fahrplan für Stuttgart ändert

1
Ein neuer barrierefreier ICE L bei der Probefahrt auf der Geislinger Steige: Diese Züge werden ab dem Sommer 2026 von Stuttgart nach Oberstdorf fahren. Foto: Raphael Krammer/CC BY 4.0

Die Deutsche Bahn hat jetzt die Änderungen im Fernverkehr ab dem Fahrplanwechsel im Dezember bekannt gegeben. Neben schon Bekannten, gibt es ein paar Überraschungen.

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

Vor einigen Tagen hat unsere Zeitung bereits exklusiv von einem neuen Sprinter-ICE zwischen Stuttgart und Berlin nach dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember berichtet. Nun hat die Deutsche Bahn in ihrer offiziellen Pressemitteilung diese Angaben und auch die genannten Fahrzeiten bestätigt.

 

Neuer Sprinter nach Berlin kommt definitiv

Abfahrt morgens ist um 7.03 Uhr in Stuttgart, die Ankunft in Berlin ist um 11.47 Uhr. Zurück geht es abends von Berlin um 16.12 Uhr, Stuttgart erreicht man um an 20.57 Uhr. Damit ist man zwischen Stuttgart und Berlin mit rund 4 Stunden 45 Minuten Fahrtzeit eine Stunde schneller als die bisherigen zweistündlichen Direktverbindungen über Frankfurt. Auch von und nach Nürnberg sinkt die Fahrtzeit auf weniger als zwei Stunden.

Unsere Empfehlung für Sie

Erste Bahnstrecke vor 200 Jahren: Happy Birthday Eisenbahn!

Erste Bahnstrecke vor 200 Jahren Happy Birthday Eisenbahn!

Die Bahn feiert ein stolzes Jubiläum: Sie wird am 27. September zwei Jahrhunderte alt. Eine Liebeserklärung an ein Verkehrsmittel, das es in Deutschland zurzeit nicht leicht hat.

Die Bahn weist nun aber zusätzlich darauf hin, dass auch die bestehenden Umsteigeverbindungen etwa von Stuttgart und Aalen über Nürnberg nach Berlin um 20 bis 30 Minuten beschleunigt werden. Damit erreicht man hier eine Fahrzeit zwischen Stuttgart und Berlin von 5 Stunden 15 Minuten.

Jede halbe Stunde nach Mannheim und weiter nach Göttingen

Doch es gibt im Fernverkehr noch eine Reihe von anderen Änderungen. Alle halbe Stunde fahren ICE-Züge von Mannheim jeweils nach Stuttgart und nach Frankfurt sowie Göttingen (teils mit Umstieg in Fulda). Das wird deshalb möglich, weil ein Teil der ICE-Züge nach Hamburg nicht mehr den Umweg über Frankfurt Flughafen fährt.

Der ICE aus München über Ulm, Stuttgart und Mannheim nach Amsterdam fährt künftig zwei Stunden früher um 16.26 Uhr ab Stuttgart und kommt entsprechend auch früher in Amsterdam um 21.29 Uhr an.

Alle zwei Stunden an den Rhein und die Ruhr

Durchgehend zweistündlich geht es von Stuttgart und Mannheim in den Ballungsraum Rhein/Ruhr. Ein bisherige Taktlücke am frühen Nachmittag wird geschlossen. Auf der Achse NRW–Koblenz–Mainz–Mannheim fahren zwei Eurocity-Zugpaare nicht mehr wie bisher Richtung Schweiz weiter, sondern erreichen über Heidelberg dann Stuttgart. Auch das ermöglicht nun am frühen Nachmittag einen durchgehenden Takt. Die Bahn hofft, dass dies den Betrieb stabiler macht.

Erhalten bleibt das Direktzugpaar Nordrhein-Westfalen-Stuttgart–Oberstdorf. Ab dem kommenden Sommer kommen dort die neuen ICE L zum Einsatz, die barrierefrei zugänglich sind und ein Bordrestaurant bieten. Wegen zu niedriger Bahnsteige müssen dann allerdings die bisherigen Halte in Göppingen und Plochingen entfallen.

Abstriche bei einzelnen Verbindungen

Es gibt aber auch Abstriche, vor allem bei einzelnen Fahrten. Tübingen und Plochingen verlieren das aktuelle Intercity-Zugpaar aus Nordrhein-Westfalen, das künftig nicht weiter als Stuttgart verkehrt. Auch der österreichische Railjet zwischen Frankfurt, Stuttgart, Friedrichshafen und Innsbruck wird gestrichen. Es gibt zudem morgens und abends von Mannheim, Stuttgart und Ulm morgens und abends keine ICE-Direktverbindung nach Innsbruck mehr.

Andere, laut DB eher schwach genutzte Einzelfahrten zwischen Stuttgart, Rhein/Neckar und Rhein/Main entfallen ebenfalls – etwa ein ICE um 16.23 Uhr ab Stuttgart nach Wiesbaden. Dies sind allerdings im Vergleich zu anderen Landesteilen eher geringe Einschnitte. Wegen Einschränkungen aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme des Rastatter Tunnels zum Fahrplan 2027 verliert Baden-Baden für ein Jahr beispielsweise ein Drittel seiner ICE-Halte.

Der neue Fahrplan ist vom 15. Oktober online einsehbar. Dann können auch Fahrkarten für die Zeit nach dem Fahrplanwechsel gekauft werden.

Weitere Themen

Spontane Hilfe am Stuttgarter Hbf: Seniorin verpasst Zug – junge Männer fahren sie nach München und retten Urlaub

Spontane Hilfe am Stuttgarter Hbf Seniorin verpasst Zug – junge Männer fahren sie nach München und retten Urlaub

Eine Seniorin will vom Münchner Flughafen aus in den Urlaub fliegen, verpasst aber ihren Zug in Stuttgart. Zwei junge Männer kommen zur Hilfe – und erleben eine unvergessliche Fahrt.
Von Sebastian Winter
Cannstatter Volksfest: Livestream zur Eröffnungsfeier – wie viele Schläge braucht der OB?

Cannstatter Volksfest Livestream zur Eröffnungsfeier – wie viele Schläge braucht der OB?

Stuttgarts OB Frank Nopper sticht am heutigen Freitag das erste Fass beim 178. Cannstatter Volksfest sein. Wir übertragen live aus dem Dinkelacker-Zelt.
Von Frank Rothfuß
Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Der Rummel beginnt – doch das Bier fließt noch nicht

Liveblog zum Cannstatter Volksfest Der Rummel beginnt – doch das Bier fließt noch nicht

Ab dem 26. September wird auf dem 178. Cannstatter Volksfest gefeiert – in und außerhalb der Festzelte. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Cannstatter Volksfest: Was das Volksfestbier so besonders macht – und warum „süffig“ ein böses Wort ist

Cannstatter Volksfest Was das Volksfestbier so besonders macht – und warum „süffig“ ein böses Wort ist

Das Volksfest ist auch das Hochamt der Brauereien. Als Marktplatz, aber auch zur Leistungsschau. Warum gibt es ein eigenes Festbier – und wie kommt es eigentlich auf den Wasen?
Von Frank Rothfuß
Nachtleben in Stuttgart: Stuttgarter Szene-Treff White Noise schließt

Nachtleben in Stuttgart Stuttgarter Szene-Treff White Noise schließt

Das White Noise in der Eberhardstraße macht nach über 10 Jahren zu. Das gab Betreiberin Ninette Sander am Freitag bekannt. Die Gründe.
Von Nina Scheffel
VfB Stuttgart Europa League: Fußballfans demolieren Stadtbahn

VfB Stuttgart Europa League Fußballfans demolieren Stadtbahn

Eine Stadtbahn wird vor dem VfB-Europa-League-Spiel schwer beschädigt. Die Täter sind unbekannt. Warum liegt der Polizei aber keine Anzeige vor?
Von Wolf-Dieter Obst
Erinnerungskultur in Stuttgart: Paula Straus soll einen Platz erhalten

Erinnerungskultur in Stuttgart Paula Straus soll einen Platz erhalten

Sie war eine berühmte Gold- und Silberschmiedin, bis die Nazis erst ihre Existenz zerstörten und ihr dann das Leben nahmen: Paula Straus. SPD und Volt wollen ihr einen Platz widmen.
Von Jan Sellner
Cannstatter Volksfest: Bier, Stimmung, Ambiente – Teil eins unserer Umfrage zum Volksfest

Cannstatter Volksfest Bier, Stimmung, Ambiente – Teil eins unserer Umfrage zum Volksfest

Acht große Festzelte gibt es auf dem Cannstatter Volksfest. Alle haben ihre Besonderheiten. Wir fragen unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung. Machen Sie mit!
Von Redaktion
Volksfest-Knigge - die größten Anfängerfehler auf dem Cannstatter Wasen

Fauxpas-Liste Volksfest-Knigge - die größten Anfängerfehler auf dem Cannstatter Wasen

Wichtiges vergessen, falsch Trinkgeld gegeben, nicht aussortiert: Wir verraten Anfängerfehler auf dem Volksfest, die man leicht vermeiden kann.
Von Carina Kriebernig
Stadt investiert 64 Millionen: Trotz Haushaltsloch: Neue Theater-Werkstätten kommen

Stadt investiert 64 Millionen Trotz Haushaltsloch: Neue Theater-Werkstätten kommen

Ein komplettes Bühnenbild probeweise aufzubauen – das soll in den neuen Werkstätten der Staatstheater in Bad Cannstatt möglich sein. Deren Bau ebnete der Gemeinderat.
Von Lisa Welzhofer
Weitere Artikel zu Stuttgart Deutsche Bahn
 