Was steckt organisatorisch hinter dem Schienenersatzverkehr? Und wie viele Busse rollen bei der Sperrung zwischen Fellbach und Bad Cannstatt?
Am Montag war Tag eins der Vollsperrung zwischen Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Bad Cannstatt – in den Stoßzeiten ging es entsprechend eng zu. Drei Wochen lang dauern die Bauarbeiten, das wird Fahrgästen einiges abverlangen. Wir haben bei der Bahn nachgefragt, was an Organisation hinter der Vollsperrung steckt. „Um das Schienennetz in der Region zu modernisieren und zu digitalisieren und den Sanierungsstau aufzulösen, muss es Baustellen geben“, macht ein Bahnsprecher deutlich und bittet um Verständnis für die Einschränkungen. Diese treffen Pendler in der Region immer wieder geballt.