Der Polizei ist ein Schlag gegen die Rockerkriminalität gelungen – offenbar mit einem Schwerpunkt in Weil der Stadt. 400 Beamte sind in drei Bundesländern im Einsatz.
30.09.2025 - 19:07 Uhr
Ein Gebäude in Weil der Stadt sowie weitere Objekte mit Schwerpunkt im Kreis Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen und Göppingen sind am frühen Dienstagmorgen das Ziel einer Razzia der Polizei geworden. Durchsuchungen gab es auch in Bayern und Rheinland-Pfalz. Mit Helm, Sturmhauben, Schutzwesten und Schusswaffen drangen Spezialeinheiten in unterschiedliche Objekte und Räumlichkeiten ein. Die Aktion richtete sich gegen 21 verdächtige Mitglieder von Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye. Es gab eine Festnahme. Bei den Razzien beschlagnahmt wurden Kutten, Waffen, Drogen, Medikamente.