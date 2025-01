Ludwigsburgs Basketballer sind in der zweiten Gruppenphase des Europe Cups weiter unbesiegt, haben aber noch Luft nach oben.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg hatten sich am Donnerstagabend zu einem Treffen im Kino versammelt, um dort gemeinsam das Spiel ihrer Mannschaft im Fiba Europe Cup zu verfolgen. Wobei der 78:57-Sieg bei Spirou Charleroi (19 Punkte von Ezra Manjon) keineswegs Oscar-verdächtig war, nachdem die Mannschaft zur Halbzeit noch 26:30 zurücklag.

Warum? Weil es aus der Distanz erneut nur einen Treffer bei 16 Versuchen gab. Nach der Pause wurde es besser, zumal die Riesen den Gegner zu insgesamt 33 Ballverlusten zwangen. „Wir hatten ein paar gute Trainingseinheiten mit einer sehr positiven Einstellung und sehr guter Führung“, sagte Trainer John Patrick, der erneut auf Hunter Maldonado wegen dessen Fußproblemen verzichten musste. Dafür fehlte bei den limitierten Belgiern der neu verpflichtete Spielmacher Chris Lykes, der noch nicht spielberechtigt war, was sich an allen Ecken und Enden bemerkbar machte. Die Ludwigsburger steuern nach dem dritten Sieg im dritten Spiel der Top-16-Gruppe auf Kurs Viertelfinale.

„Wir arbeiten daran, die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu machen“, sagt Trainer John Patrick. Bis zum Auftritt am Sonntag (15 Uhr) in der Liga gegen Bamberg bleibt allerdings nicht viel Zeit.