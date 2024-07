So langsam passen die Puzzleteile bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Trainer John Patrick verteilt Vorschusslorbeeren für den neuen Spielmacher.

Joachim Klumpp 22.07.2024 - 15:53 Uhr

So langsam, aber sicher nimmt der Kader der MHP Riesen Ludwigsburg Formen an. Am Montag verpflichtete der Basketball-Bundesligist für die wichtige Position des Spielmachers (Point Guard) Ezra Manjon (23), der im Anschluss an seine fünfjährige College-Karriere von den Vanderbilt Commodores nach Ludwigsburg und damit erstmals nach Europa wechselt. Manjon gilt als schnell, athletisch und – auf dem Parkett – aggressiv. Mit durchschnittlich 14,7 Punkten, 3,2 Rebounds, 3,8 Assists und 1,1 Steals war er in der abgelaufenen Spielzeit der beste Akteur der Vanderbilt University.