Der „Neue Stöckach“ sollte eigentlich ein Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA'27) werden. Auf dem Areal sollen unter anderem rund 800 Wohnungen entstehen, davon 40 Prozent als geförderter Wohnraum mit günstigen Mieten, außerdem ein Kindergarten, eine Grundschule und Gemeinschaftsflächen. Doch zum Zeigen wird es bis dahin nichts geben, nachdem die Eignerin EnBW das Bauvorhaben im Stuttgarter Osten wegen hoher Baukosten und Zinsen 2023 zwischenzeitlich auf Eis legte. Inzwischen verhandeln der Energieversorger und die Stadt Stuttgart über die Weiterentwicklung des Geländes. Ziel ist ein städtebaulicher Vertrag.