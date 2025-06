Beamten-Arbeitszeit: Einfacher Wunsch, komplexe Umsetzung

Es ist ein landespolitischer Dauerbrenner. Seit vielen Jahren dringen die Beamten und ihre Verbände auf die Einführung eines „Lebensarbeitszeitkontos“. Es soll ihnen flexibel ermöglichen, in bestimmten Lebensphasen mehr und in anderen weniger zu arbeiten. Was einfach klingt, ist in der Umsetzung indes komplex. Deswegen verzögerte sich das in der grün-schwarzen Koalitionsvereinbarung von 2021 verankerte Vorhaben immer wieder.