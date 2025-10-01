Beamtenrecht Vom Glück der staatlichen Alimentation
Beamte erfreuen sich des Wohlwollens der Gerichte. Dort sind ihre Privilegien in guten Händen. Auch die Politik steckt voller Staatsdiener. Und das hat Folgen.
Beamte erfreuen sich des Wohlwollens der Gerichte. Dort sind ihre Privilegien in guten Händen. Auch die Politik steckt voller Staatsdiener. Und das hat Folgen.
Winfried Kretschmann sagte einmal, wenn die Leute Kenntnis hätten, welche Privilegien den Beamten zukämen, gebe es eine Revolution. Der Ministerpräsident weiß, wovon er spricht, schließlich ist er selbst ein Beamter, nämlich Gymnasiallehrer. Dennoch kann er keinesfalls als intimer Freund des Beamtenwesens gelten. Als Mitglied der ersten Föderalismuskommission trat er vor zwei Jahrzehnten dafür ein, den Artikel 33 des Grundgesetzes zu streichen, mindestens zu reformieren. Dort steht: „Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.“ Die Option des Fortentwickelns ist das Produkt von Kretschmanns einsamen Drängen – nur der damalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) stand ihm seinerzeit zur Seite. Getan hat sich seitdem allerdings nichts, außer, dass im Zuge der Föderalismusreform das Beamtenrecht vom Bund auf die Länder übertragen wurde. In den Länderparlamenten tummeln sich jede Menge Beamte, die eisern darüber wachen, dass ihnen und ihresgleichen keine Unbill widerfährt.