Baden-Württembergs langjähriger Regierungschef Winfried Kretschmann wird zum Abschluss deutlich: Bei Markus Lanz nimmt er den Dauerstreit der Berliner Koalition ins Visier.
13.05.2026 - 09:54 Uhr
Nach seinem letzten Arbeitstag als baden-württembergischer Ministerpräsident hat Winfried Kretschmann kräftig und kritisch gegen die schwarz-rote Bundesregierung ausgeholt. „So kann man einfach nicht arbeiten, das ist schlechtes Handwerk“, sagte der Grünen-Politiker in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ unter anderem über das öffentliche Auftreten der Koalition in Berlin.