Ampel und Union haben sich im Bundestag nach langem Ringen auf ein Papier gegen Antisemitismus geeinigt. Kritik an die Resolution, die in dieser Woche beschlossen werden soll, sorgt nun für Irritation.

red/KNA 05.11.2024 - 21:49 Uhr

Der jüdische Verein WerteInitiative pocht auf Maßnahmen, „um jüdisches Leben in der Mitte unserer freien demokratischen Gesellschaft zu schützen“. Auch hierzulande seien Jüdinnen und Juden seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit einem „nicht für möglich gehaltenen Ausbruch von Antisemitismus und Gewalt konfrontiert“, mahnte der Verein am Dienstagabend. Angriffe auf die nun geplante Antisemitismus-Resolution des Bundestags beobachte man „mit großer Irritation“.