Berliner Kette hat eröffnet: Burgermeister plant schon das zweite Lokal in Stuttgart

Zu McDonald’s und Burger King sind es nur wenige Schritte, Five Guys und Goldies sind auch nicht weit weg. Burgermeister hat sich mit seiner ersten Filiale in Stuttgart absichtlich mitten ins Burger-Zentrum der Stadt rund um den Rotebühlplatz positioniert. „Jetzt beginnt die spannende Phase“, erklärte Simon Büttner nach der Eröffnung am Donnerstag. Denn die Gäste könnten sich nun selbst überzeugen, wo es die beste Qualität zum fairsten Preis gebe. Laut einer Statistik hat die Berliner Marke den Wettbewerb schon fast gewonnen: In einer Rangliste, wer den meisten Umsatz pro Lokal erzielt, steht Burgermeister mit 3,25 Millionen Euro auf Platz zwei in Deutschland – hinter McDonald’s und vor Burger King. „Ab Minute eins kamen die ersten Leute“, freut sich der Marketingchef und kündigte gleich die zweite Filiale für Stuttgart an.