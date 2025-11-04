Ein Wagen des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, ist in der Nacht zu Montag in Hamburg abgebrannt. Die Polizei sieht ein politisches Motiv.

red/dpa 04.11.2025 - 17:36 Uhr

Nach dem Abbrennen eines Autos des AfD-Politikers Bernd Baumann in Hamburg geht der Staatsschutz von einer politischen Tat von links aus. Die Tat werde als Brandstiftung eingestuft, teilte die Polizei Hamburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben bewertet der Staatsschutz der Hamburger Polizei als authentisch. Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion.