Seit Monaten stemmt sich die Commerzbank gegen eine Übernahme durch die Unicredit. Konzernchefin Orlopp ist überzeugt, dass sie die bessere Strategie hat - und verrät, was sie aufregt.
15.05.2026 - 11:15 Uhr
Seit Monaten zieht sich der Übernahmepoker zwischen der Commerzbank und der Unicredit hin - und der Ton zwischen Frankfurt und Mailand wird rauer. Während Unicredit-Chef Andrea Orcel der Commerzbank die Zukunftsfähigkeit abspricht und Werbeanzeigen zulasten der Frankfurter veröffentlichte, sieht Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp darin einen unangemessenen Angriff auf die zweitgrößte deutsche Privatbank.