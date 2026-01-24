Was tun, wenn Strom und Mobilfunk ausfallen oder eine andere Krise droht? In Stuttgart hat die Stadt jetzt ein zweistufiges Hilfesystem für die Bevölkerung entwickelt.
24.01.2026 - 06:00 Uhr
Das Thema ist unbequem und lange in Vergessenheit geraten. Doch in den vergangenen Jahren gewinnt der Bevölkerungsschutz in geradezu rasender Geschwindigkeit wieder an Bedeutung. Corona-Pandemie, Flutkatastrophe im Ahrtal sowie der Krieg in der Ukraine und andere Konflikte zeigen, dass es wichtig ist, im Krisenfall gut vorbereitet zu sein. Das betrifft jeden einzelnen genauso wie die zuständigen Behörden.