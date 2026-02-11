Bilanz Landesverkehrspolitik Was wurde aus grünen Verkehrs-Visionen?
Das Verkehrsministerium ist im Land eine grüne Domäne – mit einem ehrgeizigen Dauer-Verkehrsminister. Was ist in den vergangenen fünf Jahren aus dessen Zielen geworden?
Drei Ministerien haben die Grünen während der gesamten Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann innegehabt: Umwelt, Wissenschaft und das Verkehrsministerium.