Bilanz nach einem Jahr Warum Merz in einer Falle steckt
Bilanz nach einem Jahr: Die Regierung zerredet ihre eigentliche Mission. Ihr Scheitern wäre fatal, kommentiert Armin Käfer.
Bilanz nach einem Jahr: Die Regierung zerredet ihre eigentliche Mission. Ihr Scheitern wäre fatal, kommentiert Armin Käfer.
Eine Frage vorweg: Wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass die Regierung Merz scheitert? Die meisten fällen ein vernichtendes Urteil ein Jahr nach dem Amtsantritt: Allenfalls 20 Prozent sind mit ihrer Zwischenbilanz zufrieden – etwa die Hälfte derer, die heute noch Union oder SPD wählen würden.