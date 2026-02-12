Aaron Antes aus Winnenden hat in einem Jahr 600 Gemälde geschaffen. Der Gitarrist und Bildhauer zeigt seine Werke in einer Ausstellung im Kulturhaus Schwanen. Was treibt ihn an?
12.02.2026 - 13:00 Uhr
Viele Jahre hat Aaron Antes nicht gemalt. „Ich war der Überzeugung, ich kann das nicht“, sagt der 62-Jährige aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). 2023 änderte sich das. Da richtete Aaron Antes in dem alten Fachwerkhaus in Urbach, wo er Holzskulpturen herstellt, eine Ecke zum Malen ein – und vollendete binnen eines Jahres 600 Gemälde.